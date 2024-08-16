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Прикордонники розбили позиції та техніку противника на Харківському напрямку (відео)

Харківська область, П'ятниця 16 серпня 2024 11:38
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Прикордонники розбили позиції та техніку противника на Харківському напрямку (відео) Фото: ДПСУ знищила позиції і техніку росіян у Харківській області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях росіян на Харківському напрямку. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається, на відео показана робота артилеристів 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевого кордону". Українські захисники завдали вогневого ураження по російських загарбниках. Внаслідок потрапляння чотирьох окупантів ліквідовано, ще двоє поранено.

"У результаті також пошкоджено транспортний засіб ворога та знищено вогневі позиції на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Харківському напрямку

Варто зауважити, що згідно з даних ISW, ворог 14 та 15 серпня продовжив наземні атаки в районі Липців, Глибокого, Стариці, Вовчанська та Сотницького Козачка Харківської області.

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися на захід від Глибокого та близько Лук'янців 15 числа, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Українські захисники нищать ЗС РФ

Нагадаємо, напередодні українські прикордонники завдали низку успішних ударів по техніці та живій силі окупантів на Бахмутському напрямку.

Також воїни Сухопутних військ завдали серії успішних ударів по техніці та живій силі противника на Сході.

Напередодні українські захисники нанесли серію ударів по техніці та особовому складу окупантів.

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