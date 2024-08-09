Українські захисники нанесли серію ударів по позиціях окупантів на Краматорському напрямку
Воїни Сухопутних військ нанесли серію успішних ударів по техніці та живій силі противника на Сході. Результатами роботи вони поділились в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram.
Зазначається, що на відео показана злагоджена бойова робота операторів БпЛА 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади на Краматорському напрямку.
"Противник має перевагу в чисельності особового складу, озброєнні та техніці. Але наші воїни за допомогою технологій, вправності, підготовки та досвіду роблять все, щоб окупанти почували себе, як в пеклі", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники нищать ЗС РФ
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось про знищення українськими прикордонниками з повітря ворожого дрону на Бахмутському напрямку. Результатами вдалої роботи вои поділились в мережі.
Також напередодні українські захисники нанесли серію нищівних ударів по техніці та особовому складу окупантів.
Крім того, оператори ССО напередодні здійснили серію нищівних атак по ворожій техніці.
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