Прикордонники нанесли серію нищівних ударів по техніці та живій силі окупантів (відео)
Українські прикордонники нанесли серію нищівних ударів по техніці та особовому складу окупантів. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Прикордонники на Вовчанському напрямку з БпЛА ударили по транспортних засобах та іншій техніці окупантів, по взводно-опорному пункту й антенному комплексу. Відомо також про кількох ліквідованих загарбників", - зазначають в ДПСУ.
Як зазначили українські захисники, щодо решти - дані уточнюються.
Українські захисники нищать ЗС РФ
Нагадаємо, оператори ССО напередодні здійснили серію нищівних атак по ворожій техніці.
Також нещодавно українським бійцям вдалося ліквідувати ворожі міномети та інженерні комплекси.
Крім того, українські бійці показали відео знищення ворожої техніки за допомогою дронів на одній з точок лінії фронту.
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