Прикордонники нанесли серію нищівних ударів по техніці та живій силі окупантів (відео)

Фото: ДПСУ знищила техніку та живу силу РФ на Вовчанському напрямку (ілюстративне фото GettyImages)

Українські прикордонники нанесли серію нищівних ударів по техніці та особовому складу окупантів. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.