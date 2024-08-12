ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники вдарили по техніці та пункту управління окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Бахмутський напрямок, Понеділок 12 серпня 2024 12:10
UA EN RU
Прикордонники вдарили по техніці та пункту управління окупантів на Бахмутському напрямку (відео) Фото: ДПСУ знищили техніку та позиції окупантів на Бахмутському напрямку (ілюстраттвне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники завдали низку успішних ударів по техніці та живій силі окупантів на Бахмутському напрямку. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначається у повідомленні, на відео показано роботу прикордонників "Помсти". Українські захисники вразили ворожу гармату МТ-12 "Рапіра" та пункт управління БпЛА окупантів на Бахмутському напрямку

"Також бійці знищили військову вантажівку та ліквідували 2 загарбників, 1 - поранено", - повідомляють в ДПСУ.

Згідно із відео, прикордонники точними ударами завдавали з безпілотників атак по позиціях та техніці окупантів. Деякі з них знаходились у лісосмугах, інші ж загарбники облаштовувались у напівзруйнованих будівлях.

Українські захисники нищать ЗС РФ

Нагадаємо, воїни Сухопутних військ нанесли серію успішних ударів по техніці та живій силі противника на Сході.

Напередодні повідомлялось про знищення українськими прикордонниками з повітря ворожого дрону на Бахмутському напрямку.

Також нещодавно українські захисники нанесли серію ударів по техніці та особовому складу окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут ДПСУ Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців