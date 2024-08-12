Прикордонники вдарили по техніці та пункту управління окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Фото: ДПСУ знищили техніку та позиції окупантів на Бахмутському напрямку (ілюстраттвне фото GettyImages)

Українські прикордонники завдали низку успішних ударів по техніці та живій силі окупантів на Бахмутському напрямку. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.