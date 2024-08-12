Прикордонники вдарили по техніці та пункту управління окупантів на Бахмутському напрямку (відео)
Українські прикордонники завдали низку успішних ударів по техніці та живій силі окупантів на Бахмутському напрямку. Результатами роботи вони поділились у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
Як зазначається у повідомленні, на відео показано роботу прикордонників "Помсти". Українські захисники вразили ворожу гармату МТ-12 "Рапіра" та пункт управління БпЛА окупантів на Бахмутському напрямку
"Також бійці знищили військову вантажівку та ліквідували 2 загарбників, 1 - поранено", - повідомляють в ДПСУ.
Згідно із відео, прикордонники точними ударами завдавали з безпілотників атак по позиціях та техніці окупантів. Деякі з них знаходились у лісосмугах, інші ж загарбники облаштовувались у напівзруйнованих будівлях.
Українські захисники нищать ЗС РФ
Нагадаємо, воїни Сухопутних військ нанесли серію успішних ударів по техніці та живій силі противника на Сході.
Напередодні повідомлялось про знищення українськими прикордонниками з повітря ворожого дрону на Бахмутському напрямку.
Також нещодавно українські захисники нанесли серію ударів по техніці та особовому складу окупантів.
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