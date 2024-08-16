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Пограничники разбили позиции и технику противника на Харьковском направлении (видео)

Харьковская область, Пятница 16 августа 2024 11:38
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Пограничники разбили позиции и технику противника на Харьковском направлении (видео) Фото: ГПСУ уничтожила позиции и технику россиян в Харьковской области (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям россиян на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, на видео показана работа артиллеристов 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной границы". Украинские защитники нанесли огневое поражение по российским захватчикам. В результате попадания четырех оккупантов ликвидированы, еще двое ранены.

"В результате также повреждено транспортное средство врага и уничтожены огневые позиции на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковском направлении

Следует отметить, что согласно данным ISW, враг 14 и 15 августа продолжил наземные атаки в районе Липцев, Глубокого, Старицы, Волчанская и Сотницкого Казачка Харьковской области.

Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от Глубокого и около Лукьянцев 15 числа, но ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.

Украинские защитники уничтожают ВС РФ

Напомним, накануне украинские пограничники нанесли ряд успешных ударов по технике и живой силе кафиров на Бахмутском направлении.

Также воины Сухопутных войск нанесли серию успешных ударов по технике и живой силе противника на Востоке.

Накануне украинские защитники нанесли серию ударов по технике и личному составу оккупантов.

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