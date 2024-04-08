Прикордонники показали знищення російського "Урагану", який обстрілював Харківську область

Атаки на Харків

Російські війська вчора декілька разів обстріляли місто. Вдень у Харкові пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто перебуває під обстрілом. Незабаром стало відомо про чотири "прильоти" по центру міста.

Раніше під час атаки російськими дронами, у Харкові один з російських БПЛА влучив у приватний будинок, сталася пожежа.

Троє людей постраждали. Крім того, енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові 7 квітня. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області.

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Нагадаємо, через це влада Харківської області допускає розширення примусової евакуації родин з дітьми з населених пунктів на півночі регіону. Йдеться про ті, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.

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