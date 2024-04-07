У Харкові пролунали два вибухи. Місто під обстрілом, є поранені
У Харкові пролунали два вибухи 7 квітня. Російські війська обстрілюють місто, у регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Повітряні сили ЗСУ, карту тривог.
"Місто під обстрілом. Два вибухи", - написав Терехов.
За словами голови ОВА, окупанти завдають ударів по Харкову.
"Місто Харків та Харківький район: будьте в укриттях", - зазначив Синєгубов.
Є поранені
Пізніше голова ОВА зазначив, що окупанти вдарили по центру Харкова.
"Попередньо, є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучення", - додав він.
За даними на 12:18 внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес.
Чотири "прильоти"
Як зазначив Терехов, всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Зокрема, один прийшовся у приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Повітряна тривога
Наразі в Харкові лунає повітряна тривога, починаючи з 11:27. Також режим загрози діє і у Донецькій області.
У Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області.
Обстріл Харкова
У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області.
Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Три людини постраждали.
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