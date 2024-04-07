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У Харкові пролунали два вибухи. Місто під обстрілом, є поранені

Харків, Неділя 07 квітня 2024 11:55
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У Харкові пролунали два вибухи. Місто під обстрілом, є поранені Фото: у Харкові лунають вибухи 7 квітня, місто під обстрілом (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові пролунали два вибухи 7 квітня. Російські війська обстрілюють місто, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Повітряні сили ЗСУ, карту тривог.

"Місто під обстрілом. Два вибухи", - написав Терехов.

За словами голови ОВА, окупанти завдають ударів по Харкову.

"Місто Харків та Харківький район: будьте в укриттях", - зазначив Синєгубов.

Є поранені

Пізніше голова ОВА зазначив, що окупанти вдарили по центру Харкова.

"Попередньо, є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучення", - додав він.

За даними на 12:18 внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес.

Чотири "прильоти"

Як зазначив Терехов, всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Зокрема, один прийшовся у приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Повітряна тривога

Наразі в Харкові лунає повітряна тривога, починаючи з 11:27. Також режим загрози діє і у Донецькій області.

У Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області.

Обстріл Харкова

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області.

Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Три людини постраждали.

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