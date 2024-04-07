У Харкові "Шахед" росіян влучив у будинок, сталася пожежа

У Харкові один з російських ударних дронів типу "Шахед" під час нічної атаки по місту влучив у приватний будинок, сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова .

Він зазначив, що зараз у Харкові триває роботи протиповітряної оборони по відбиттю ворожої атаки.

"Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа", - розповів мер.

Він додав, що станом на зараз дані про можливих постраждалих уточнюються

"Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", - йдеться в заяві Терехова.

Атака "Шахедів" по Харкову

Нагадаємо, що у ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області. Пізніше стало відомо про вибухи у Харкові. Жителів міста просять залишатися в укриттях до відбою тривоги, оскільки ворожа повітряна атака триває.