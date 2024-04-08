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Пограничники показали уничтожение российского "Урагана", обстреливавшего Харьковскую область

Фото: пограничники уничтожили российский Ураган (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники уничтожили реактивную систему залпового огня "Ураган", которая обстреливала Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Расчет вражеской РСЗО возвращался в пункт постоянной дислокации. В этот момент оператор FPV-дрона бригады Гвардии наступления "Стальная граница" поразил боевую машину", говорится в сообщении.

Согласно видео дрон следил за "Ураганом", двигаясь в нескольких десятках метров над ним вдоль дороги. В считанные секунды беспилотнику удалось догнать и уничтожить российскую технику.

Атаки на Харьков

Российские войска вчера несколько раз обстреляли город. Днем в Харькове раздались взрывы. Сообщалось, что город находится под обстрелом. Вскоре стало известно о четырех "прилетах" по центру города.

Ранее во время атаки российскими дронами, в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом , произошел пожар.

Три человека пострадали. Кроме того, энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.

Российские кафиры продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.

Напомним, из-за этого власти Харьковской области допускают расширение принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов на севере региона. Речь идет о постоянно находящихся под вражескими обстрелами.

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ДПСУХарьковВойна России против Украины