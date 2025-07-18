Прикордонники показали наслідки негоди в Карпатах: туристам радять відкласти походи

У горах Буковини триває негода. Зливи розмивають дороги, а через складні умови на висотах прикордонникам допомагає ДСНС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Як розповіли в ДПСУ, у прикордонних районах Чернівецької області тривають зливи.
"Гірські дороги розмиті, пересування поза ними - небезпечне. Прикордонники несуть службу в екстремальних умовах, для заміни нарядів навіть довелося залучили представників ДСНС, - пояснили в службі.
За даними гідрометеорологів, на річках суббасейнів Пруту та Сірету 18-19 липня очікується підняття рівня води до 2,5 м. Тим часом у горах зростає ризик селевих потоків.
"Радимо мандрівникам утриматися від походів, адже дощі не припиняються", - наголосили прикордонники.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода на початку липня "вдарила" по врожаю, та які культури постраждали від спеки й злив найбільше.
Крім того, в УкрГМЦ українців попередили про небезпечні наслідки негоди. Як виявилось, найближчим часом можливі паводки, селеві потоки та навіть зсуви ґрунту в деяких областях.
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Водночас сьогодні, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що не так з погодою в Україні і коли повернеться літо.
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