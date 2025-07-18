Прикордонники показали наслідки негоди в Карпатах: туристам радять відкласти походи

Чи варто українцям чекати "сухої стабільної спеки"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода на початку липня "вдарила" по врожаю, та які культури постраждали від спеки й злив найбільше.

Крім того, в УкрГМЦ українців попередили про небезпечні наслідки негоди. Як виявилось, найближчим часом можливі паводки, селеві потоки та навіть зсуви ґрунту в деяких областях.

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Водночас сьогодні, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що не так з погодою в Україні і коли повернеться літо.

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