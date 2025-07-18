Пограничники показали последствия непогоды в Карпатах: туристам советуют отложить походы

Стоит ли украинцам ждать "сухой стабильной жары"

Напомним, ранее мы рассказывали, как погода в начале июля "ударила" по урожаю, и какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего.

Кроме того, в УкрГМЦ украинцев предупредили об опасных последствиях непогоды. Как оказалось, в ближайшее время возможны паводки, селевые потоки и даже оползни в некоторых областях.

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В то же время сегодня, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что не так с погодой в Украине и когда вернется лето.

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