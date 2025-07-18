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Пограничники показали последствия непогоды в Карпатах: туристам советуют отложить походы

Фото: спасатели призвали туристов воздержаться от походов в горы (https://t.me/DPSUkr/27648) (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В горах Буковины продолжается непогода. Ливни размывают дороги, а из-за сложных условий на высотах пограничникам помогает ГСЧС.

Как рассказали в ГПСУ, в приграничных районах Черновицкой области продолжаются ливни.

"Горные дороги размыты, передвижение вне их - опасно. Пограничники несут службу в экстремальных условиях, для замены нарядов даже пришлось привлекли представителей ГСЧС, - пояснили в службе.

По данным гидрометеорологов, на реках суббассейнов Прута и Сирета 18-19 июля ожидается поднятие уровня воды до 2,5 м. Между тем в горах возрастает риск селевых потоков.

"Советуем путешественникам воздержаться от походов, ведь дожди не прекращаются", - отметили пограничники.

Стоит ли украинцам ждать "сухой стабильной жары"

Напомним, ранее мы рассказывали, как погода в начале июля "ударила" по урожаю, и какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего.

Кроме того, в УкрГМЦ украинцев предупредили об опасных последствиях непогоды. Как оказалось, в ближайшее время возможны паводки, селевые потоки и даже оползни в некоторых областях.

Читайте также, в каких реках Украины ситуация с водой в июле хуже всего.

В то же время сегодня, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что не так с погодой в Украине и когда вернется лето.

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