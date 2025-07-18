Прикордонники показали наслідки негоди в Карпатах: туристам радять відкласти походи

У горах Буковини триває негода. Зливи розмивають дороги, а через складні умови на висотах прикордонникам допомагає ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

"Радимо мандрівникам утриматися від походів, адже дощі не припиняються", - наголосили прикордонники.

За даними гідрометеорологів, на річках суббасейнів Пруту та Сірету 18-19 липня очікується підняття рівня води до 2,5 м. Тим часом у горах зростає ризик селевих потоків.

"Гірські дороги розмиті, пересування поза ними - небезпечне. Прикордонники несуть службу в екстремальних умовах, для заміни нарядів навіть довелося залучили представників ДСНС, - пояснили в службі.

Як розповіли в ДПСУ, у прикордонних районах Чернівецької області тривають зливи.

Чи варто українцям чекати "сухої стабільної спеки"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода на початку липня "вдарила" по врожаю, та які культури постраждали від спеки й злив найбільше.

Крім того, в УкрГМЦ українців попередили про небезпечні наслідки негоди. Як виявилось, найближчим часом можливі паводки, селеві потоки та навіть зсуви ґрунту в деяких областях.

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Водночас сьогодні, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що не так з погодою в Україні і коли повернеться літо.

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