Пограничники показали последствия непогоды в Карпатах: туристам советуют отложить походы

В горах Буковины продолжается непогода. Ливни размывают дороги, а из-за сложных условий на высотах пограничникам помогает ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

"Советуем путешественникам воздержаться от походов, ведь дожди не прекращаются", - отметили пограничники.

По данным гидрометеорологов, на реках суббассейнов Прута и Сирета 18-19 июля ожидается поднятие уровня воды до 2,5 м. Между тем в горах возрастает риск селевых потоков.

"Горные дороги размыты, передвижение вне их - опасно. Пограничники несут службу в экстремальных условиях, для замены нарядов даже пришлось привлекли представителей ГСЧС, - пояснили в службе.

Как рассказали в ГПСУ, в приграничных районах Черновицкой области продолжаются ливни.

Стоит ли украинцам ждать "сухой стабильной жары"

Напомним, ранее мы рассказывали, как погода в начале июля "ударила" по урожаю, и какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего.

Кроме того, в УкрГМЦ украинцев предупредили об опасных последствиях непогоды. Как оказалось, в ближайшее время возможны паводки, селевые потоки и даже оползни в некоторых областях.

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В то же время сегодня, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что не так с погодой в Украине и когда вернется лето.

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