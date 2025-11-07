Прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України: як це було (фото)

Державна прикордонна служба України подякувала Анджеліні Джолі за підтримку нашої країни під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Як прикордонники подякували Анджеліні Джолі

Громадянам розповіли, що прикордонники подякували Анджеліні Джолі - гуманітарній діячці - за підтримку України.

"Зірка продовжує закликати світову спільноту допомагати вимушено переміщеним особам та тим, хто страждає від наслідків війни", - наголосили у Державній прикордонній службі.

Представники ДПСУ подякували зірці за підтримку (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Повідомляється, що на знак вдячності представники 7 прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні Джолі:

набір національної символіки України;

коїн Державної прикордонної служби України.

Публікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Що відомо про візит Джолі в Україну

5 листопада у мережі з'явилась інформація про те, що акторка, режисерка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі неочікувано приїхала в Україну.

Стало відомо, що вона прибула до Херсона. Там вона відвідала місцеві медичні заклади, зокрема пологовий будинок і дитячу лікарню.

Повідомлялось також, що водія акторки затримали представники ТЦК та СП, через що їй нібито довелося втрутитися.

Пізніше Джолі висловилася про свій візит в Україну й нагадала, що в часи, коли уряди багатьох країн світу відвертаються від захисту мирного населення, сила та підтримка українців викликає повагу.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися", - наголосила вона.

Акторка додала, що "кожна ситуація має свою історію, але людський досвід є схожим: вимушене переселення, втрати та щоденні зусилля, щоб зберегти гідність".

"Дипломатія та захист цивільного населення не повинні відходити на другий план у жорстокій боротьбі зброї та технологій", - вважає посол доброї волі ООН.

Тим часом видання Politico повідомило, буцімто Джолі пішки перетнула український кордон, не анонсувавши при цьому свій візит заздалегідь.

Згодом у мережі з'явились нові фото Джолі в Україні - під антидроновою сіткою в Херсоні та у Тернополі.