ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України: як це було (фото)

П'ятниця 07 листопада 2025 15:54
UA EN RU
Прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України: як це було (фото) ДПСУ подякувала Анджеліні Джолі за підтримку України (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ірина Костенко

Державна прикордонна служба України подякувала Анджеліні Джолі за підтримку нашої країни під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Як прикордонники подякували Анджеліні Джолі

Громадянам розповіли, що прикордонники подякували Анджеліні Джолі - гуманітарній діячці - за підтримку України.

"Зірка продовжує закликати світову спільноту допомагати вимушено переміщеним особам та тим, хто страждає від наслідків війни", - наголосили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України: як це було (фото)Представники ДПСУ подякували зірці за підтримку (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Повідомляється, що на знак вдячності представники 7 прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні Джолі:

  • набір національної символіки України;
  • коїн Державної прикордонної служби України.

Прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України: як це було (фото)Прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України: як це було (фото)Публікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Що відомо про візит Джолі в Україну

5 листопада у мережі з'явилась інформація про те, що акторка, режисерка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі неочікувано приїхала в Україну.

Стало відомо, що вона прибула до Херсона. Там вона відвідала місцеві медичні заклади, зокрема пологовий будинок і дитячу лікарню.

Повідомлялось також, що водія акторки затримали представники ТЦК та СП, через що їй нібито довелося втрутитися.

Пізніше Джолі висловилася про свій візит в Україну й нагадала, що в часи, коли уряди багатьох країн світу відвертаються від захисту мирного населення, сила та підтримка українців викликає повагу.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися", - наголосила вона.

Акторка додала, що "кожна ситуація має свою історію, але людський досвід є схожим: вимушене переселення, втрати та щоденні зусилля, щоб зберегти гідність".

"Дипломатія та захист цивільного населення не повинні відходити на другий план у жорстокій боротьбі зброї та технологій", - вважає посол доброї волі ООН.

Тим часом видання Politico повідомило, буцімто Джолі пішки перетнула український кордон, не анонсувавши при цьому свій візит заздалегідь.

Згодом у мережі з'явились нові фото Джолі в Україні - під антидроновою сіткою в Херсоні та у Тернополі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який подарунок отримала Джолі під час візиту в Херсон.

Читайте також, що відомо про охоронця Анджеліни Джолі, якого зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджеліна Джолі Гуманітарна допомога ДПСУ Війна в Україні Підтримка України Прикордонна служба Прикордонники Подарунки
Новини
УЗ-3000 з безкоштовних перевезень. Свириденко назвала дату запуску
УЗ-3000 з безкоштовних перевезень. Свириденко назвала дату запуску
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України