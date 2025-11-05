Прибула таємно і пішки перетнула кордон. ЗМІ дізналися деталі візиту Анджеліни Джолі

Актриса і посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі вдруге з 2022 року відвідала Україну. Світова зірка пішки перетнула кордон під час свого неочікуваного візиту, про який нікому в українській владі не було відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Високопоставлений український чиновник повідомив виданню, що Джолі не поінформувала уряд про свій намір відвідати країну. За його словами, вона перетнула кордон із Україною пішки.

Це був її другий візит до України після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. До цього вона відвідала місто Львів.

За словами чиновника, член групи, яка супроводжувала Джолі, мав інцидент з представниками ТЦК, проте наразі достеменно не відомо, що саме сталося.

На запит Politico представники Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що "не можуть ні підтвердити, ні спростувати подробиці того, що сталося".

Водночас вони повідомили, що інформація, яка поширюється в ЗМІ, "є спотвореною". Представник Джолі відмовився від офіційного коментаря.