Прикордонники назвали ключові загрозливі напрямки для Сумської та Харківської областей

"Найбільш загрозлива ситуація залишається у межах Сумської та Харківської областей. Якщо говорити про Харківську область, то це ті напрямки, де ворог ще минулого року почав наступальні дії - Вовчанськ і Липці", - заявив Демченко.

Як пояснив речник, зараз противник не припиняє спроб розширити зону боїв на території України, проводячи штурмові дії, залучаючи техніку та особовий склад.



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Сумська область

За словами речник ДПСУ, у Сумській області ворог продовжує використовувати малі штурмові групи, щоб закріпитися на території України. Таким чином противник фактично намагається створити "сіру зону" і перекинути бойові дії на територію України.

"Ті дії, які ворог вчиняє у напрямку населених пунктів Новеньке, Басівка і Журавка, застосовуючи малі штурмові групи, певно, не маючи достатньої кількості або ж зберігаючи свою техніку, ворог зараз не застосовує колони броньованої техніки для того, щоб штурмувати наш кордон", - додав Демченко.



скриншот deepstatemap.live