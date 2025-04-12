Прикордонники назвали ключові загрозливі напрямки для Сумської та Харківської областей

Найбільш загрозлива ситуація на північному кордоні України залишається у Сумській та Харківській областях. Росіяни намагаються просунутися углиб території та створити так звану "сіру зону".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Найбільш загрозлива ситуація залишається у межах Сумської та Харківської областей. Якщо говорити про Харківську область, то це ті напрямки, де ворог ще минулого року почав наступальні дії - Вовчанськ і Липці", - заявив Демченко.
Як пояснив речник, зараз противник не припиняє спроб розширити зону боїв на території України, проводячи штурмові дії, залучаючи техніку та особовий склад.
скриншот deepstatemap.live
За словами речник ДПСУ, у Сумській області ворог продовжує використовувати малі штурмові групи, щоб закріпитися на території України. Таким чином противник фактично намагається створити "сіру зону" і перекинути бойові дії на територію України.
"Ті дії, які ворог вчиняє у напрямку населених пунктів Новеньке, Басівка і Журавка, застосовуючи малі штурмові групи, певно, не маючи достатньої кількості або ж зберігаючи свою техніку, ворог зараз не застосовує колони броньованої техніки для того, щоб штурмувати наш кордон", - додав Демченко.
скриншот deepstatemap.live
Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично почала новий наступ на Харківську та Сумську області. За його словами, кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.
Президент Володимир Зеленський також наголошував, що Росія готується до нових наступальних дій на північному кордоні України.
У Генштабі ЗСУ пояснили, що останні декілька тижнів зросла активність ворог на окремих ділянках фронту, але поки про принципові зміни на фронті не йдеться.
За даними джерел РБК-Україна, РФ може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків, а почати може з Сумської та Харківської областей.
Детальніше про те, що росіяни можуть планувати новий наступ - у матеріалі РБК-Україна.
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