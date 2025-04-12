Пограничники назвали ключевые опасные направления для Сумской и Харьковской областей

"Наиболее угрожающая ситуация остается в пределах Сумской и Харьковской областей. Если говорить о Харьковской области, то это те направления, где враг еще в прошлом году начал наступательные действия - Волчанск и Липцы", - заявил Демченко.

Как пояснил спикер, сейчас противник не прекращает попыток расширить зону боев на территории Украины, проводя штурмовые действия, привлекая технику и личный состав.



скриншот deepstatemap.live

Сумская область

По словам спикера ГПСУ, в Сумской области враг продолжает использовать малые штурмовые группы, чтобы закрепиться на территории Украины. Таким образом противник фактически пытается создать "серую зону" и перебросить боевые действия на территорию Украины.

"Те действия, которые враг совершает в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка, применяя малые штурмовые группы, вероятно, не имея достаточного количества или же сохраняя свою технику, враг сейчас не применяет колонны бронированной техники для того, чтобы штурмовать нашу границу", - добавил Демченко.



скриншот deepstatemap.live