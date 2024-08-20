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Прикордонники нанесли дронами низку нищівних ударів по позиціях та живій силі окупантів (відео)

Україна, Вівторок 20 серпня 2024 13:40
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Прикордонники нанесли дронами низку нищівних ударів по позиціях та живій силі окупантів (відео) Фото: ДПСУ нищить ворога на КРаматорському напрямку (ілюстративне фото facebook.com/118ombr_locale)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники на Краматорському напрямку завдали серії нищівних ударів по техніці та особовому складу росіян. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що на відео показано удари дронів підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".В результаті роботи по окупантах зафіксовано втрату техніки та позицій.

Зокрема, ударними дронами прикордонники бригади "Помста" знищили десяток ворожих укриттів - 4 окупантів ліквідовано, 2 поранено, один з них вирішив самоліквідуватися після отриманих уражень.

"Також пошкоджено 3 гаубиці Д-30, гармати МТ-12 «Рапіра» та Д-20, багатоцільовий тягач легкий броньований (МТ-ЛБ) та легковий автомобіль ворога на Краматорському напрямку", -йдеться в повідомленні.

Українські захисники нищать ЗС РФ

Нагадаємо, напередодні українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях та техніці росіян у Серебрянському лісі, що неподалік міста Кремінна.

Також ми повідомляли, що військові ДПСУ завдали масованих ударів по позиціях росіян на Харківському напрямку. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

Також українські прикордонники продовжують вибивати противника на Вовчанському напрямку.

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