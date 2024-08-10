Прикордонники розбили ворожі укриття на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують вибивати противника на Вовчанському напрямку. Зокрема військові знищили ворожі укриття та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожі укриття з піхотою та замаскований транспортний засіб на Вовчанському напрямку.

В ДПСУ повідомили, що військові здійснили успішну операцію на Вовчанському напрямку.

Зауважимо, що бригаду "Гарт" створили в Державній прикордонній службі навесні цього року. Вона стала третьою бойовою бригадою ДПСУ.

Бригада працює на Вовчанському напрямку. Ми повідомляли, що нещодавно військові за допомогою 105-мм гаубиць завдали кількох ударів по ворогу, що намагався просунутись в регіоні.

До цього прикордонники знищили російську 122-мм гармату на Харківському напрямку

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