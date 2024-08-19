Прикордонники показали відео знищення техніки та позицій росіян у Серебрянському лісі

Українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях та техніці росіян у Серебрянському лісі, що неподалік міста Кремінна.

Про це поідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Варто зауважити, що росіяни постійно намагаються відтіснити українських військових з Серебрянського лісу. Тому там постійно відбуваються жорсткі бої, оскільки більшість території Луганської області вже окупована росіянами. І окупанти не полишають ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

З 2022 року Серебрянській ліс є лінією фронту неподалік від Кремінної. Там знаходиться однойменний ботанічний заказник - понад 107 гектарів різноманітних екосистем.

Як розповіли прикордонники, їм вдалось за допомогою безпілотників знищити чотири російських вантажівки, польовий склад боєкомплекту та позиції ворога.

Ситуація на фронті та втрати РФ

За даними Генштабу, сьогодні на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

При цьому з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 600 тисяч військових. За останню добу ЗСУ знищили 48 артилерійських систем,15 ББМ, 48 артсистем та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.