ua en ru
Вт, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники нанесли дронами ряд сокрушительных ударов по позициям и живой силе оккупантов (видео)

Украина, Вторник 20 августа 2024 13:40
UA EN RU
Пограничники нанесли дронами ряд сокрушительных ударов по позициям и живой силе оккупантов (видео) Фото: ГПСУ уничтожает врага на Краматорском направлении (иллюстративное фото facebook.com/118ombr_locale)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники на Краматорском направлении нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу россиян. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ.

Отмечается, что на видео показан удары дронов подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс". В результате работы по оккупантам зафиксирована потеря техники и позиций.

В частности, ударными дронами пограничники бригады "Месть" уничтожили десяток вражеских укрытий - 4 оккупанта ликвидированы, 2 ранены, один из них решил самоликвидироваться после полученных поражений.

"Также повреждены 3 гаубицы Д-30, пушки МТ-12 "Рапира" и Д-20, многоцелевой тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ) и легковой автомобиль врага на Краматорском направлении", - говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожают ВС РФ

Напомним, накануне украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям и технике россиян в Серебрянском лесу, неподалеку от города Кременная.

Также мы сообщали, что военные ГНСУ нанесли массированные удары по позициям россиян на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Также украинские пограничники продолжают выбивать противника на Волчанском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск ДПСУ Война России против Украины Дрони
NEWS
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну