Пограничники нанесли дронами ряд сокрушительных ударов по позициям и живой силе оккупантов (видео)

Украинские пограничники на Краматорском направлении нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу россиян. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ .

"Также повреждены 3 гаубицы Д-30, пушки МТ-12 "Рапира" и Д-20, многоцелевой тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ) и легковой автомобиль врага на Краматорском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, ударными дронами пограничники бригады "Месть" уничтожили десяток вражеских укрытий - 4 оккупанта ликвидированы, 2 ранены, один из них решил самоликвидироваться после полученных поражений.

Отмечается, что на видео показан удары дронов подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс". В результате работы по оккупантам зафиксирована потеря техники и позиций.

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Напомним, накануне украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям и технике россиян в Серебрянском лесу, неподалеку от города Кременная.

Также мы сообщали, что военные ГНСУ нанесли массированные удары по позициям россиян на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Также украинские пограничники продолжают выбивать противника на Волчанском направлении.

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