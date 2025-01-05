Прикордонники ліквідували понад 30 окупантів і вразили склади та бліндажі ворога (відео)

Артилеристи бригади "Гарт" продовжують ефективну роботу на Вовчанському напрямку. Цього разу бійці завдали потужного удару по позиціях російських окупантів, успішно знищивши окопні лінії, бліндажі, а також вогневі точки з гранатометами АГС-17 та СПГ-9.

Українські військові також вразили склад з інженерним обладнанням і електрогенератором, знищивши ключові ресурси ворога. У результаті атаки ліквідовано 34 російських солдатів.

Дії прикордонників на Вовчанському напрямку демонструють постійну роботу зі знешкодження загарбників і знищення їхньої техніки та укріплень.