Прикордонники ліквідували понад 30 окупантів і вразили склади та бліндажі ворога (відео)

Прикордонники завдали удару по позиціях ворога на Вовчанському напрямку. Унаслідок операції знищено 34 окупанти та важливу інфраструктуру противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.
Артилеристи бригади "Гарт" продовжують ефективну роботу на Вовчанському напрямку. Цього разу бійці завдали потужного удару по позиціях російських окупантів, успішно знищивши окопні лінії, бліндажі, а також вогневі точки з гранатометами АГС-17 та СПГ-9.
Українські військові також вразили склад з інженерним обладнанням і електрогенератором, знищивши ключові ресурси ворога. У результаті атаки ліквідовано 34 російських солдатів.
Дії прикордонників на Вовчанському напрямку демонструють постійну роботу зі знешкодження загарбників і знищення їхньої техніки та укріплень.
За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу українські військові ліквідували 1730 росіян. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 796 тисяч солдатів.
У Міноборони повідомили, що минулого року Росія зазнала рекордних втрат. Ворог втратив понад 430 тисяч бійців, це майже 36 мотострілецьких дивізій.
Найбільші втрати були зафіксовані у грудні - 48 670 російських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.