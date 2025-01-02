Новий антирекорд. РФ за рік втратила війська чисельністю майже 36 мотострілецьких дивізій

Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як зазначається, торік ворог зазнав сумарно більше втрат ніж за 2022-й та 2023 роки. Найбільші втрати за рік та за час повномасштабної війни зафіксовані у грудні - 48 670 російських військових. Попередній рекорд втрат армії РФ у живій силі був у листопаді 2024 року - 45 720 солдатів.

Крім того, минулого року Сили оборони знищили та підбили 3 689 танків противника, це умовно 119 танкових батальйонів. Найбільше танків ЗСУ знищили у травні, лише за одну добу 12 травня уразили 31 танк окупантів. Це кількість техніки танкового батальйону.

Торік українські воїни знищили та підбили 8 956 бойових броньованих машин ворога - це кількість ББМ понад 37 мотострілецьких дивізій. Найбільше ураженої ворожої бронетехніки в жовтні 2024 року - 923 одиниці. Така кількість ББМ знищених за місяць коштувала Росії орієнтовно щонайменше пів мільярда доларів.

За минулий рік українські захисники також уразили 13 050 одиниць артилерійських засобів ворога. Цього вистачило б для укомплектування 725 артдивізіонів.