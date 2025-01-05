Пограничники ликвидировали более 30 оккупантов и поразили склады и блиндажи врага (видео)

Пограничники нанесли удар по позициям врага на Волчанском направлении. В результате операции уничтожено 34 оккупанта и важную инфраструктуру противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.
Артиллеристы бригады "Гарт" продолжают эффективную работу на Волчанском направлении. На этот раз бойцы нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов, успешно уничтожив окопные линии, блиндажи, а также огневые точки с гранатометами АГС-17 и СПГ-9.
Украинские военные также поразили склад с инженерным оборудованием и электрогенератором, уничтожив ключевые ресурсы врага. В результате атаки ликвидировано 34 российских солдата.
Действия пограничников на Волчанском направлении демонстрируют постоянную работу по обезвреживанию захватчиков и уничтожению их техники и укреплений.
По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки украинские военные ликвидировали 1730 россиян. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 796 тысяч солдат.
В Минобороны сообщили, что в прошлом году Россия понесла рекордные потери. Враг потерял более 430 тысяч бойцов, это почти 36 мотострелковых дивизий.
Наибольшие потери были зафиксированы в декабре - 48 670 российских военных.
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