Пограничники ликвидировали более 30 оккупантов и поразили склады и блиндажи врага (видео)

Артиллеристы бригады "Гарт" продолжают эффективную работу на Волчанском направлении. На этот раз бойцы нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов, успешно уничтожив окопные линии, блиндажи, а также огневые точки с гранатометами АГС-17 и СПГ-9.

Украинские военные также поразили склад с инженерным оборудованием и электрогенератором, уничтожив ключевые ресурсы врага. В результате атаки ликвидировано 34 российских солдата.

Действия пограничников на Волчанском направлении демонстрируют постоянную работу по обезвреживанию захватчиков и уничтожению их техники и укреплений.