За минулу добу армія РФ втратила на фронті понад 1700 солдатів і 7 танків, - ЗСУ

За останню добу з 4 на 5 січня, російські військові втратили на фронті 1730 солдатів, 91 безпілотний літальний апарат і 26 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Луганській області та успішно стримують ворога біля Курахового.

Впродовж минулої ночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Полтаві було чутно вибухи через роботу ППО по ворожих цілях.

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