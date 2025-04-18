Прикордонники FPV-дронами відбили ворожий штурм на Сумському напрямку (відео)

Загроза наступу РФ у Сумській області

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту.

Зокрема, за даними джерел РБК-Україна, українське командування припускає, що Росія може почати наступальні дії у прикордонні Сумської та Харківської областей.

Водночас нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.

Він заявив, що, вже деякий час Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.

Також раніше в Інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми.

Детальніше про те, чи планує Росія масштабний наступ, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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