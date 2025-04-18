Пограничники FPV-дронами отбили вражеский штурм на Сумском направлении (видео)

Угроза наступления РФ в Сумской области

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.

В частности, по данным источников РБК-Украина, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумской и Харьковской областей.

В то же время недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.

Он заявил, что, уже некоторое время Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России.

Также ранее в Институте изучения войны оценили возможности российской армии для наступления на Сумы.

Подробнее о том, планирует ли Россия масштабное наступление, можно узнать в материале РБК-Украина.

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