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Пограничники FPV-дронами отбили вражеский штурм на Сумском направлении (видео)

Фото: пограничники FPV-дронами отбили вражеский штурм на Сумском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники отбили очередной вражеский штурм на Сумском направлении. Операцию проводили с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Госпогранслужбы.

Как сообщается, FPV-расчеты пограничной бригады "Стальной рубеж" совместно с другими силами обороны уничтожили три единицы бронетехники врага и ликвидировали штурмовые группы.

"Продолжаем бить врага", - добавили в ГПСУ.

 

Угроза наступления РФ в Сумской области

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.

В частности, по данным источников РБК-Украина, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумской и Харьковской областей.

В то же время недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.

Он заявил, что, уже некоторое время Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России.

Также ранее в Институте изучения войны оценили возможности российской армии для наступления на Сумы.

Подробнее о том, планирует ли Россия масштабное наступление, можно узнать в материале РБК-Украина.

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