За прикладом Венесуели: Трамп хоче топити іранські катери, але є проблема

Хоча США та Ізраїль потопили 155 великих кораблів Ірану під час своєї військової операції практично знищивши весь флот країни. Проте в запасі у Тегерана залишається близька 4000 бойових швидких катерів, з якими Штати хочуть боротись за прикладом Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Вашингтон планує перенести успішну тактику "полювання" на наркоторговців з Венесуели на військове протистояння з Іраном. Там військові США завдали десятків смертельних ударів по швидкісних човнах картелів.
Тепер цю ж схему застосують у Перській затоці. Президент Дональд Трамп підтвердив серйозність намірів у своїй соцмережі Truth Social. Він попередив: будь-який іранський човен, що наблизиться до блокади, ліквідують без вагань.
"Це буде зроблено негайно, використовуючи ту саму систему вбивств, яку ми використовуємо проти наркоторговців на човнах у морі… Це швидко та жорстоко", - заявив Трамп.
Тактика базується на тотальному спостереженні та точних ударах. Тепер американські безпілотники цілодобово моніторять берегову лінію Ірану.
Ірану вдалось приховати у різних бункерах та схованках, в тому числі серед цивільного флоту, тисячі озброєних швидких катерів. Старший науковий співробітник Вашингтонського інституту Фарзін Надімі оцінює цей флот у 3000–4000 одиниць.
Деякі човни спускають на воду прямо з укріплених комплексів у скелях. Це робить їх невловимими для традиційних ракетних ударів по портах.
Ситуація ускладнюється й географією. У найвужчому місці ширина протоки становить лише 20 миль. Тут величезні танкери та військові кораблі змушені йти вузькими коридорами.
Іранські катери ідеально пристосовані до таких умов:
На відміну від наркоторговців, іранські екіпажі - це регулярні військові. Вони підготовлені та мають засоби ППО.
Аналітики попереджають: якщо мирні переговори проваляться, швидкісні катери підуть в атаку. І тоді США застосують свою "карибську" тактику на повну потужність.
У США пригрозили Ірану черговими атаками у випадку, якщо Іран не погодиться на умови Вашингтону. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські збройні сили готові до потворних ударів.
Тим часом Трамп заявив, що може відвідати Пакистан у разі досягнення мирної угоди між Вашингтоном та Іраном. Лідер США додав, що така ініціатива обговорюється і з пакистанською стороною.
Німеччина готова направити до Ормузької протоки свої кораблі для розмінування. Проте за умов стабільного припинення вогню та мандату ООН.