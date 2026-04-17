Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

За прикладом Венесуели: Трамп хоче топити іранські катери, але є проблема

00:52 17.04.2026 Пт
3 хв
Попри знищення кораблів Ірану у Тегерана залишились тисячі катерів, які здатні завдати великої шкоди флоту США
aimg Пилип Бойко
Фото: військовий флот Ірану (Getty Images)

Хоча США та Ізраїль потопили 155 великих кораблів Ірану під час своєї військової операції практично знищивши весь флот країни. Проте в запасі у Тегерана залишається близька 4000 бойових швидких катерів, з якими Штати хочуть боротись за прикладом Венесуели.

Вашингтон планує перенести успішну тактику "полювання" на наркоторговців з Венесуели на військове протистояння з Іраном. Там військові США завдали десятків смертельних ударів по швидкісних човнах картелів.

Тепер цю ж схему застосують у Перській затоці. Президент Дональд Трамп підтвердив серйозність намірів у своїй соцмережі Truth Social. Він попередив: будь-який іранський човен, що наблизиться до блокади, ліквідують без вагань.

"Це буде зроблено негайно, використовуючи ту саму систему вбивств, яку ми використовуємо проти наркоторговців на човнах у морі… Це швидко та жорстоко", - заявив Трамп.

Тактика базується на тотальному спостереженні та точних ударах. Тепер американські безпілотники цілодобово моніторять берегову лінію Ірану.

Армія з 4000 човнів: у чому складність

Ірану вдалось приховати у різних бункерах та схованках, в тому числі серед цивільного флоту, тисячі озброєних швидких катерів. Старший науковий співробітник Вашингтонського інституту Фарзін Надімі оцінює цей флот у 3000–4000 одиниць.

Деякі човни спускають на воду прямо з укріплених комплексів у скелях. Це робить їх невловимими для традиційних ракетних ударів по портах.

Ситуація ускладнюється й географією. У найвужчому місці ширина протоки становить лише 20 миль. Тут величезні танкери та військові кораблі змушені йти вузькими коридорами.

Іранські катери ідеально пристосовані до таких умов:

  • вони зливаються з цивільними суднами;
  • використовують тактику "ройових атак";
  • озброєні ПЗРК для боротьби з авіацією;
  • можуть нести протикорабельні ракети.

На відміну від наркоторговців, іранські екіпажі - це регулярні військові. Вони підготовлені та мають засоби ППО.

Аналітики попереджають: якщо мирні переговори проваляться, швидкісні катери підуть в атаку. І тоді США застосують свою "карибську" тактику на повну потужність.

Яка зараз ситуація навколо Ірану

У США пригрозили Ірану черговими атаками у випадку, якщо Іран не погодиться на умови Вашингтону. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські збройні сили готові до потворних ударів.

Тим часом Трамп заявив, що може відвідати Пакистан у разі досягнення мирної угоди між Вашингтоном та Іраном. Лідер США додав, що така ініціатива обговорюється і з пакистанською стороною.

Німеччина готова направити до Ормузької протоки свої кораблі для розмінування. Проте за умов стабільного припинення вогню та мандату ООН.

