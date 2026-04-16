У Трампа пригрозили Ірану повторним ударом: заява Хегсета

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив на брифінгу Пентагону, що американські збройні сили готові до повторної атаки на Іран, якщо Тегеран не погодиться на умови потенційної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent.

Заява Пентагону

Виступаючи на прес-конференції, глава Пентагону попередив іранську владу про необхідність "зробити розумний вибір".

За його словами, в Ірану є можливість вибрати шлях розвитку і стабільності, проте в разі відмови на країну можуть очікувати блокада й удари по інфраструктурі, включно з енергетичним сектором.

Тиск на Тегеран

Хегсет наголосив, що США розраховують на конструктивне рішення, однак готові діяти жорстко в разі ескалації.

Він окремо зазначив, що альтернативою може стати "процвітаюче майбутнє" для іранського народу, якщо буде досягнуто угоди.

Реакція Китаю та Ормузька протока

На тлі заяв США Китай раніше звернувся до Ірану із закликом знову відкрити Ормузьку протоку, підкресливши важливість безпеки судноплавства.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що вільний і безпечний рух цим маршрутом має бути гарантовано, оскільки існує спільний інтерес до відновлення нормальної морської торгівлі.

Загострення в регіоні

Ситуація розвивається після повідомлень про блокаду іранських портів з боку США, що посилило напруженість і створило ризики для судноплавства в регіоні.

Китай, який є найбільшим торговельним партнером Ірану і основним покупцем його нафти, виявився безпосередньо зачепленим обмеженнями.

Політичні заяви США

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон призупинив блокаду "для Китаю", назвавши це винятком у торговельній політиці на тлі загострення ситуації.