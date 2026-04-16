Німеччина готова розмінувати Ормузьку протоку, але є умови, - Politico

21:30 16.04.2026 Чт
Мерц зізнався, що Берлін ще "далекий" від такого рішення
Валерій Ульяненко
Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)

Німеччина заявила, що готова направити до Ормузької протоки свої тральщики для розмінування, але лише за суворих умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання пише, що це питання планують обговорити у п'ятницю, 17 квітня, в Парижі, де канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єрами Британії Кіром Стармером та Італії Джорджею Мелоні.

Представник німецького уряду розповів, що федеральний уряд "готовий зробити свій внесок у забезпечення свободи судноплавства". За його словами, це може включати "розмінування або морську розвідку".

Мерц зазначив, що Німеччина "в принципі готова" допомогти у забезпеченні безпеки морських шляхів, але лише за суворих умов.

До них належать стабільне припинення вогню, мандат у рамках системи колективної безпеки - "бажано від ООН" - та офіційне схвалення як федеральним урядом, так і Бундестагом. Мерц підкреслив, що Берлін, як і раніше, "далекий" від такого рішення.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, ситуація загострилася після того, як Вашингтон ввів морську блокаду іранських портів. Командування Збройних сил США, за першу добу жодне судно не змогло прорватися через заслін, якщо воно прямувало до Ірану або відмовилося платити встановлені Тегераном збори.

Зазначимо, Тегеран розглядає можливість часткового розблокування проходу через оманську частину протоки. Проте ключовою умовою Тегерана залишається досягнення нової угоди щодо запобігання військовому конфлікту.

Крім того, існує серйозна мінна загроза. Наразі ВМС США проводять небезпечну операцію з пошуку та знищення іранських морських мін, оскільки Вашингтон і Тегеран фактично "грають у смертельну гру в хованки", намагаючись запобігти повному паралічу світової нафтової торгівлі.

