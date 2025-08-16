Приклад ефективності: Україна витрачає у 56 разів менше, щоб нищити дрони РФ

Ситуація на фронті

Зауважимо, що за останню добу, з 15 на 16 серпня, російські війська зазнали значних втрат у боях проти України. Зокрема окупанти втратили понад 1000 солдатів.

Раніше сьогодні військові бригади "Спартан" розповіли, як на Покровському напрямку окупанти намагаються просуватися до позицій ЗСУ.

А незадовго після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по підірваному мосту.

Проте український дрон виявив та знищив техніку прямо під час руху. Зауважимо, що згодом речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив РБК-Україна, що українські військові продовжують наступ на Північно-Слобожанському напрямку.

За його словами, підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога.

Крім цього, сьогодні, вперше за довгий час росіяни намагалися здійснити масштабний механізований штурм на Куп’янському напрямку з використанням танків, бойових броньованих машин та піхоти.

Проте завдяки скоординованим діям українських підрозділів наступ було повністю зупинено.