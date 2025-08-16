Пример эффективности: Украина тратит в 56 раз меньше, чтобы уничтожать дроны РФ

Ситуация на фронте

Заметим, что за последние сутки, с 15 на 16 августа, российские войска понесли значительные потери в боях против Украины. В частности оккупанты потеряли более 1000 солдат.

Ранее сегодня военные бригады "Спартан" рассказали, как на Покровском направлении оккупанты пытаются продвигаться к позициям ВСУ.

А незадолго после этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении оккупанты пытались переправить пушку грузовиком через реку по взорванному мосту.

Однако украинский дрон обнаружил и уничтожил технику прямо во время движения. Заметим, что впоследствии спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил РБК-Украина, что украинские военные продолжают наступление на Северо-Слобожанском направлении.

По его словам, подразделения продвинулись вперед на расстояние до 2,5 километров, одновременно держа под огневым контролем ключевые логистические маршруты врага.

Кроме этого, сегодня, впервые за долгое время россияне пытались осуществить масштабный механизированный штурм на Купянском направлении с использованием танков, боевых бронированных машин и пехоты.

Однако благодаря скоординированным действиям украинских подразделений наступление было полностью остановлено.