Приклад ефективності: Україна витрачає у 56 разів менше, щоб нищити дрони РФ

Фото: Україна витрачає у 56 разів менше, щоб нищити російські дрони (Getty Images)

Росіяни витрачають у десятки разів більше ресурсів на свої дрони, але українські бійці нищать їх буквально "за копійки". Нове відео показує співвідношення 1 до 56 на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву штурмового батальйону 225 ОШП. "Чорний Лебідь".

За даними військових, українські воїни продемонстрували високу ефективність у боротьбі з російськими дронами. На опублікованому відео показано, як за 10 скидів, які вартували Україні приблизно 4 500 гривень, ЗСУ знищили 8 ворожих дронів-ждунів, вартість яких оцінюється близько 5 600 доларів. Таким чином, співвідношення витрат на одного знищеного дрона становить приблизно 1 до 56 на користь України. За даними військових, російські окупанти витрачають у 56 разів більше ресурсів у сегменті невеликих безпілотників. "Якщо масштабувати це на весь фронт, ефективність просто вражає. Яким би великим не був їхній ресурс - при такому співвідношенні він неминуче закінчиться", - додали в бригаді.