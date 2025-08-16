Приклад ефективності: Україна витрачає у 56 разів менше, щоб нищити дрони РФ
Росіяни витрачають у десятки разів більше ресурсів на свої дрони, але українські бійці нищать їх буквально "за копійки". Нове відео показує співвідношення 1 до 56 на користь України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву штурмового батальйону 225 ОШП. "Чорний Лебідь".
За даними військових, українські воїни продемонстрували високу ефективність у боротьбі з російськими дронами.
На опублікованому відео показано, як за 10 скидів, які вартували Україні приблизно 4 500 гривень, ЗСУ знищили 8 ворожих дронів-ждунів, вартість яких оцінюється близько 5 600 доларів.
Таким чином, співвідношення витрат на одного знищеного дрона становить приблизно 1 до 56 на користь України.
За даними військових, російські окупанти витрачають у 56 разів більше ресурсів у сегменті невеликих безпілотників.
"Якщо масштабувати це на весь фронт, ефективність просто вражає. Яким би великим не був їхній ресурс - при такому співвідношенні він неминуче закінчиться", - додали в бригаді.
Ситуація на фронті
Зауважимо, що за останню добу, з 15 на 16 серпня, російські війська зазнали значних втрат у боях проти України. Зокрема окупанти втратили понад 1000 солдатів.
Раніше сьогодні військові бригади "Спартан" розповіли, як на Покровському напрямку окупанти намагаються просуватися до позицій ЗСУ.
А незадовго після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по підірваному мосту.
Проте український дрон виявив та знищив техніку прямо під час руху. Зауважимо, що згодом речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив РБК-Україна, що українські військові продовжують наступ на Північно-Слобожанському напрямку.
За його словами, підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога.
Крім цього, сьогодні, вперше за довгий час росіяни намагалися здійснити масштабний механізований штурм на Куп’янському напрямку з використанням танків, бойових броньованих машин та піхоти.
Проте завдяки скоординованим діям українських підрозділів наступ було повністю зупинено.