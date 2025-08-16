Пример эффективности: Украина тратит в 56 раз меньше, чтобы уничтожать дроны РФ

Фото: Украина тратит в 56 раз меньше, чтобы уничтожать российские дроны (Getty Images)

Россияне тратят в десятки раз больше ресурсов на свои дроны, но украинские бойцы уничтожают их буквально "за копейки". Новое видео показывает соотношение 1 к 56 в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление штурмового батальона 225 ОШП. "Черный Лебедь".

По данным военных, украинские воины продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с российскими дронами. На опубликованном видео показано, как за 10 сбросов, которые стоили Украине примерно 4 500 гривен, ВСУ уничтожили 8 вражеских дронов-ждунов, стоимость которых оценивается около 5 600 долларов. Таким образом, соотношение затрат на одного уничтоженного дрона составляет примерно 1 к 56 в пользу Украины. По данным военных, российские оккупанты тратят в 56 раз больше ресурсов в сегменте небольших беспилотников. "Если масштабировать это на весь фронт, эффективность просто поражает. Каким бы большим ни был их ресурс - при таком соотношении он неизбежно закончится", - добавили в бригаде.