Прикидався опозиціонером? Лукашенко вигадав шпигунську легенду про Протасевича

Лукашенко після запуску контрабандних повітряних куль над Литвою звинуватив країни Заходу в тому, що вони "шукають привід" для введення санкцій проти Білорусі.

Зокрема, диктатор пригадав санкції проти Білорусі за те, що Мінськ примусово посадив літак із Романом Протасевичем, який вважався опозиціонером.

"Довго розповідати не буду. Протасевич - це співробітник нашої розвідки. Нам треба було його затримувати?" - сказав Лукашенко.

Він додав, що Протасевич нібито працював під прикриттям. І Білорусь лише зробила вигляд, що його затримали.

"Він приїхав до Греції, його туди викликали, він доповів розвідникам усе, що нас цікавило, отримав завдання і летів назад. Туди, де працював, через Вільнюс. Нас звинуватили в тому, що ми затримали опозиціонера. А він не наш опозиціонер. Ми не затримували опозиціонера. Ось ввели санкції", - заявив диктатор.