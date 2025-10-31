Притворялся оппозиционером? Лукашенко выдумал шпионскую легенду о Протасевиче

Лукашенко после запуска контрабандных воздушных шаров над Литвой обвинил страны Запада в том, что они "ищут повод" для введения санкций против Беларуси.

В частности, диктатор вспомнил санкции против Беларуси за то, что Минск принудительно посадил самолет с Романом Протасевичем, который считался оппозиционером.

"Долго рассказывать не буду. Протасевич - это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?" - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Протасевич якобы работал под прикрытием. И Беларусь лишь сделала вид, что его задержали.

"Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции", - заявил диктатор.

Следует отметить, что Nexta - популярное белорусское СМИ, которое во время массовых протестов в 2020 году фактически координировало митинги, публикуя информацию о времени и местах сбора.

Один из основателей проекта, Роман Протасевич, после начала войны в 2014 году побывал на Донбассе.

По словам основателя батальона "Азов" Андрея Билецкого, Протасевич находился в "Азове" в качестве журналиста.