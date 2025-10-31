RU

Притворялся оппозиционером? Лукашенко выдумал шпионскую легенду о Протасевиче

Фото: Роман Протасевич (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Один из основателей оппозиционного издания Nexta Роман Протасевич якобы является сотрудником белорусской разведки.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

Лукашенко после запуска контрабандных воздушных шаров над Литвой обвинил страны Запада в том, что они "ищут повод" для введения санкций против Беларуси. 

В частности, диктатор вспомнил санкции против Беларуси за то, что Минск принудительно посадил самолет с Романом Протасевичем, который считался оппозиционером. 

"Долго рассказывать не буду. Протасевич - это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?" - сказал Лукашенко. 

Он добавил, что Протасевич якобы работал под прикрытием. И Беларусь лишь сделала вид, что его задержали. 

"Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции", - заявил диктатор.

Следует отметить, что Nexta - популярное белорусское СМИ, которое во время массовых протестов в 2020 году фактически координировало митинги, публикуя информацию о времени и местах сбора.

Один из основателей проекта, Роман Протасевич, после начала войны в 2014 году побывал на Донбассе.

По словам основателя батальона "Азов" Андрея Билецкого, Протасевич находился в "Азове" в качестве журналиста. 

Задержание Протасевича

Напомним, в мае 2021 года в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич. Беларусь заявила о необходимости экстренной посадки самолета из-за якобы взрывчатки на борту.

После этого Протасевича задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

До вылета из Греции Протасевич заявлял, что за ним якобы следят.

В ответ на такие действия белорусских властей страны Запада ввели санкции против Беларуси.

В мае 2023 года "оппозиционеру" назначили 8 лет колонии строгого режима, но буквально через 14 дней его помиловали. Он практически сразу же выступил с благодарностью Лукашенко.

