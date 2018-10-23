Эрдоган заявил, что убийство журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии спланировали

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Президент Турции предложил судить в Стамбуле задержанных в причастности к убийству журналиста

Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи) в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным. Об этом во заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

По его словам, собраны убедительные доказательства этого. Также президент Турции назвал Хашкаджи "жертвой зверского преступления".

"1 октября (за день до смерти Хашкаджи, - ред.) в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных. Они проследовали в генконсульство, а также поехали на разведку в Белградский лес и провинцию Ялова", - сказал Эрдоган.

Кроме того, по словам президента Турции, о спланированности убийства свидетельствуют факты того, что камеры в консульстве Саудовской Аравии были сняты, а все снятые кадры были удалены с жестких дисков.

Эрдоган предложил Эр-Рияду судить в Стамбуле 18 арестованных в Саудовской Аравии лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи.

"Я не сомневаюсь в честности саудовского короля. Мы будем следить за развитием ситуации до самого конца", - сказал Эрдоган.

Напомним, во вторник, 23 октября, стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи. Для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.

Журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, но ее не пустили в здание дипмиссии. Невеста после пяти часов ожидания спросила у сотрудников консульства, почему журналиста так долго не отпускают. Но в консульстве ей ответили, что что Хашкаджи уже ушел. Девушка после этого ответа обратилась в полицию.

Еще в течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство. Также наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Bloomberg высказал уверенность в том, что журналист вышел из консульства живым и его нет на территории королевства.