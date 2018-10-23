Саудовская Аравия пообещала привлечь к ответу всех причастных к убийству Хашкаджи

Убийство было спланированным
Правительство Саудовской Аравии пообещало привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.
"Королевство приняло меры, чтобы раскрыть правду и привлечь к ответу всех (кто стоит за убийством Хашкаджи, - ред.), независимо от того, кем они могут быть", - говорится в заявлении.
Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным.
Как ранее сообщало РБК-Украина, во вторник, 23 октября, стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.
Отметим, сотрудники разведывательных служб США считают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может быть причастен к исчезновению в Стамбуле журналиста
Как известно, журналист The Washington Post ХашоХашкаджи гги пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, но ее не пустили в здание дипмиссии. Невеста после пяти часов ожидания спросила у сотрудников консульства, почему журналиста так долго не отпускают. Но в консульстве ей ответили, что что Хашогги уже ушел. Девушка после этого ответа обратилась в полицию.