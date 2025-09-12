На Прикарпатті сталася аварія за участі детектива НАБУ: що відомо

Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю службового автомобіля під керуванням військовослужбовця. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, серед яких поліцейський. Триває розслідування.

В кінці серпня у центрі Києва сталась аварія за участі патрульної машини. Повідомляється, що внаслідок ДТП загинула поліцейська. Ще три людини отримали травми.

Також на одній із зупинок у Києві маршрутне таксі врізалося в автобус. У результаті були постраждалі, зокрема серед пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові автомобіль з військовослужбовцями ТЦК та СП збив велосипедиста, який рухався проїжджою частиною та здійснив маневр у бік машини. За фактом інциденту було призначено службове розслідування.