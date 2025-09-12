UA

На Прикарпатті сталася аварія за участі детектива НАБУ: що відомо

Фото: аварія за участі детектива НАБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Савченко Юлія

Увечері 11 вересня в Івано-Франківській області сталася ДТП, в якій постраждав детектив Національного антикорупційного бюро України. На момент інциденту співробітник перебував у службовому відрядженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ у Facebook.

У результаті аварії обидва водії транспортних засобів отримали травми та були госпіталізовані.

У НАБУ підкреслили, що їхній співробітник перебував у тверезому стані під час ДТП.

Оскільки до справи залучені Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора, НАБУ заявило про готовність максимально сприяти встановленню обставин аварії. У разі потреби Бюро надасть своєму детективу необхідний юридичний захист.

Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю службового автомобіля під керуванням військовослужбовця. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, серед яких поліцейський. Триває розслідування.

В кінці серпня у центрі Києва сталась аварія за участі патрульної машини. Повідомляється, що внаслідок ДТП загинула поліцейська. Ще три людини отримали травми.

Також на одній із зупинок у Києві маршрутне таксі врізалося в автобус. У результаті були постраждалі, зокрема серед пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові автомобіль з військовослужбовцями ТЦК та СП збив велосипедиста, який рухався проїжджою частиною та здійснив маневр у бік машини. За фактом інциденту було призначено службове розслідування.

