У Харкові авто військових ТЦК збило велосипедиста: у військкоматі розповіли про інцидент

У Харкові автомобіль з військовослужбовцями ТЦК та СП ненавмисно збив велосипедиста, який рухався проїжджою частиною та здійснив маневр у бік машини. За фактом інциденту було призначено службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК зазначили, що мережею поширюється відео із повідомленнями в коментарях про те, що у Харкові було скоєно наїзд автівки військовослужбовців на громадянина, який пересувався на велосипеді.

Відтак у військкоматі роз'яснили ситуацію у зверненні до громадськості та представників медіа.

Як розповіли у ТЦК, дана ДТП сталася у неділю, 16 березня, під час пересування Харковом мобільної групи оповіщення.

"За попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці", - йдеться в публікації представників військкомату.

Також вказується, що водій машини на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста.

"Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля. Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події", - розповіли у ТЦК.

Через порушення ПДР (правил дорожнього руху) учасниками ДПТ велосипед був пошкоджений.

Також зазначається, що за цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП було призначено службове розслідування.

"Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху", - резюмують у ТЦК.

Не перший інцидент з ТЦК та велосипедистами

Нагадаємо, наприкінці лютого в мережі з'явилося відео, на якому співробітники ТЦК збили чоловіка з велосипеда і посадили в автомобіль.

Після цього у Харківському ТЦК розповіли свою версію конфлікту військових з велосипедистом. У ній зазначалося, що чоловік виявився військовослужбовцем однієї з бригад, який самовільно залишив частину.

Також повідомлялося, що у червні минулого року у Львівській області працівники місцевого ТЦК на автомобілі доганяли чоловіка, який тікав від них на велосипеді. У результаті сталася незначна ДТП.