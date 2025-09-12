ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Прикарпатті сталася аварія за участі детектива НАБУ: що відомо

Івано-Франківськ , П'ятниця 12 вересня 2025 08:52
UA EN RU
На Прикарпатті сталася аварія за участі детектива НАБУ: що відомо Фото: аварія за участі детектива НАБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Савченко Юлія

Увечері 11 вересня в Івано-Франківській області сталася ДТП, в якій постраждав детектив Національного антикорупційного бюро України. На момент інциденту співробітник перебував у службовому відрядженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ у Facebook.

У результаті аварії обидва водії транспортних засобів отримали травми та були госпіталізовані.

У НАБУ підкреслили, що їхній співробітник перебував у тверезому стані під час ДТП.

Оскільки до справи залучені Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора, НАБУ заявило про готовність максимально сприяти встановленню обставин аварії. У разі потреби Бюро надасть своєму детективу необхідний юридичний захист.

Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю службового автомобіля під керуванням військовослужбовця. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, серед яких поліцейський. Триває розслідування.

В кінці серпня у центрі Києва сталась аварія за участі патрульної машини. Повідомляється, що внаслідок ДТП загинула поліцейська. Ще три людини отримали травми.

Також на одній із зупинок у Києві маршрутне таксі врізалося в автобус. У результаті були постраждалі, зокрема серед пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові автомобіль з військовослужбовцями ТЦК та СП збив велосипедиста, який рухався проїжджою частиною та здійснив маневр у бік машини. За фактом інциденту було призначено службове розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Івано-Франківськ НАБУ
Новини
Глава МЗС Британії в Києві оголосить про пакет зимової допомоги на 190 млн доларів
Глава МЗС Британії в Києві оголосить про пакет зимової допомоги на 190 млн доларів
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії