На Прикарпатье произошла авария с участием детектива НАБУ: что известно

Ивано-Франковск, Пятница 12 сентября 2025 08:52
На Прикарпатье произошла авария с участием детектива НАБУ: что известно Фото: авария с участием детектива НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

Вечером 11 сентября в Ивано-Франковской области произошло ДТП, в котором пострадал детектив Национального антикоррупционного бюро Украины. На момент инцидента сотрудник находился в служебной командировке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ в Facebook.

В результате аварии оба водителя транспортных средств получили травмы и были госпитализированы.

В НАБУ подчеркнули, что их сотрудник находился в трезвом состоянии во время ДТП.

Поскольку к делу привлечены Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора, НАБУ заявило о готовности максимально способствовать установлению обстоятельств аварии. В случае необходимости Бюро предоставит своему детективу необходимую юридическую защиту.

Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля под управлением военнослужащего. В результате столкновения погибли два человека, среди которых полицейский. Продолжается расследование.

В конце августа в центре Киева произошла авария с участием патрульной машины. Сообщается, что в результате ДТП погибла полицейская. Еще три человека получили травмы.

Также на одной из остановок в Киеве маршрутное такси врезалось в автобус. В результате были пострадавшие, в том числе среди пассажиров.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове автомобиль с военнослужащими ТЦК и СП сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части и совершил маневр в сторону машины. По факту инцидента было назначено служебное расследование.

ДТП Ивано-Франковск НАБУ
