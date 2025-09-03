На Прикарпатті спалахнув обʼєкт інфраструктури після удару РФ

Атака на Україну 3 вересня

У ніч проти середи, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники. Низка областей зазнали ударів.

У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

У Калуші Івано-Франківської області після нічного обстрілу погіршився стан повітря, тому батьків закликали не вести дітей до шкіл та садочків.

Також відомо про влучання на Кіровоградщині, Київщині, у західних та в інших регіонах України.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.