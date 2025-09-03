На Прикарпатье вспыхнул объект инфраструктуры после удара РФ

В ночь на 3 сентября Ивано-Франковская область подверглась комбинированной атаке российских войск. Основной целью врага стал объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.
"Этой ночью область подверглась комбинированной вражеской атаке! Работали силы ПВО. Целью стал объект инфраструктуры", - проинформировала Онищук.
По ее словам, благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны удалось сбить часть вражеских целей. Предварительно информации о пострадавших нет.
В результате удара на объекте инфраструктуры вспыхнул пожар. К ликвидации последствий привлечены все профильные службы.
В ночь на среду, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.
В Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.
В Калуше Ивано-Франковской области после ночного обстрела ухудшилось состояние воздуха, поэтому родителей призвали не вести детей в школы и садики.
Также известно о попаданиях на Кировоградщине, Киевщине, в западных и в других регионах Украины.
