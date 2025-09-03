На Прикарпатье вспыхнул объект инфраструктуры после удара РФ

В ночь на 3 сентября Ивано-Франковская область подверглась комбинированной атаке российских войск. Основной целью врага стал объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

В результате удара на объекте инфраструктуры вспыхнул пожар. К ликвидации последствий привлечены все профильные службы.

По ее словам, благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны удалось сбить часть вражеских целей. Предварительно информации о пострадавших нет.

"Этой ночью область подверглась комбинированной вражеской атаке! Работали силы ПВО. Целью стал объект инфраструктуры", - проинформировала Онищук.

Атака на Украину 3 сентября

В ночь на среду, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.

В Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

В Калуше Ивано-Франковской области после ночного обстрела ухудшилось состояние воздуха, поэтому родителей призвали не вести детей в школы и садики.

Также известно о попаданиях на Кировоградщине, Киевщине, в западных и в других регионах Украины.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.