UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли

Ілюстративне фото: на Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це сталось у понеділок, 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

За попередніми даними, в результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

"Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - зазначили у відомстві.

Інші інциденти з ТЦК

Раніше ми писали про те, що на Волині спалахнув конфлікт між громадянами та працівниками територіального центру комплектування. Внаслідок інциденту виникла бійка, у працівників ТЦК відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

Також ми писали про те, що у селі Нові Червища Камінь-Каширського району, теж на Волині, конфлікт між місцевими мешканками (жінками пенсійного віку) та представниками ТЦК. Він закінчився пострілами й пораненням однієї з пенсіонерок.

А у Луцьку натовп атакував і пошкодив службовий транспортний засіб групи оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників поліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-ФранківськТЦКПоліцейські