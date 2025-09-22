На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали

Группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это произошло в понедельник, 22 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.
По предварительным данным, в результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Отмечаем, что подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины", - отметили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что на Волыни вспыхнул конфликт между гражданами и работниками территориального центра комплектования. В результате инцидента возникла драка, у работников ТЦК отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.
Также мы писали о том, что в селе Новые Червища Камень-Каширского района, тоже на Волыни, конфликт между местными жительницами (женщинами пенсионного возраста) и представителями ТЦК. Он закончился выстрелами и ранением одной из пенсионерок.
А в Луцке толпа атаковала и повредила служебное транспортное средство группы оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей полиции.