На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали

Иллюстративное фото: на Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это произошло в понедельник, 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

По предварительным данным, в результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Отмечаем, что подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины", - отметили в ведомстве.

Другие инциденты с ТЦК

Ранее мы писали о том, что на Волыни вспыхнул конфликт между гражданами и работниками территориального центра комплектования. В результате инцидента возникла драка, у работников ТЦК отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

Также мы писали о том, что в селе Новые Червища Камень-Каширского района, тоже на Волыни, конфликт между местными жительницами (женщинами пенсионного возраста) и представителями ТЦК. Он закончился выстрелами и ранением одной из пенсионерок.

 

А в Луцке толпа атаковала и повредила служебное транспортное средство группы оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей полиции.

