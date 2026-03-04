Прихований дефіцит та "нафтовий зашморг": як санкції добивають економіку РФ, - BND

Російська економіка демонструє глибоке падіння через дію західних санкцій, що призвело до критичного зростання дефіциту бюджету та руйнації нафтового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Фальсифікація статистики та реальні збитки

Німецька розвідка отримала дані, які підтверджують, що Кремль маніпулює цифрами для приховування наслідків війни. Реальний дефіцит федерального бюджету РФ за 2025 рік виявився на 26% вищим, ніж було заявлено офіційно, і склав майже 3,6% ВВП.

"Це показує справжні витрати, які Кремль охоче несе за свою агресивну війну проти України, витрати, які матимуть наслідки протягом багатьох років", - зазначають у BND.

Фото: економіка РФ демонструє глибоке падіння через дію західних санкцій (bnd.bund.de)

Удар по нафтогазових доходах

На п'ятому році війни нафтова промисловість Росії опинилася під безпрецедентним тиском через санкції та атаки дронів.

Знижки на сировину - через обмеження РФ змушена продавати нафту значно дешевше за ринкову вартість.

Втрата покупців - Індія, яка була одним з останніх великих клієнтів, суттєво скоротила імпорт під тиском США.

Екстериторіальні санкції - саме тиск Вашингтона став причиною різкого падіння доходів від експорту нафти та скрапленого газу (СПГ).

Розвідники підкреслюють, що подальше впровадження обмежень проти "тіньового флоту" може ще більше підвищити ціну війни для агресора.

"План Путіна щодо повернення Росії до її колишньої слави не може бути успішним за цих обставин", - резюмують аналітики.