Замість "стелі" - тотальний бан: ЄС готує найжорсткіший удар по нафті РФ

Брюссель, П'ятниця 30 січня 2026 19:42
UA EN RU
Замість "стелі" - тотальний бан: ЄС готує найжорсткіший удар по нафті РФ Фото: ЄС готує найжорсткіший удар по нафті РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Європейський Союз розглядає заміну обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги. Нові санкції можуть торкнутися страхування, транспортування та інших ключових послуг для перевезення нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ЄС готує нові санкції проти Росії: нафтові послуги під забороною

У матеріалі видання зазначається, що ЄС планує посилити санкції проти Росії у рамках 20-го пакету обмежувальних заходів через війну в Україні.

Обговорюється заміна механізму обмеження цін на нафту забороною на морські перевезення та супутні послуги, такі як страхування та транспортування.

За словами джерел, якщо рішення ухвалять держави-члени, європейські компанії не зможуть обслуговувати експорт російської нафти незалежно від ціни бареля, що зробить виконання санкцій значно простішим.

Падіння ціни на нафту з РФ

Наразі ціна на російську сиру нафту Urals з 1 лютого знизиться до 44,10 долара за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

Доходи Росії від нафти та газу у 2025 році впали до найнижчого рівня за п’ять років, що суттєво б’є по економіці Кремля.

Джерела повідомляють, що деякі країни ЄС вже висловили заперечення проти заміни обмеження цін забороною на послуги. Офіційних коментарів від Єврокомісії наразі немає.

Очікується, що пакет також включатиме додаткові санкції проти російських банків, нафтових компаній, криптовалютних платформ та суден тіньового флоту, а також нові обмеження для компаній, які допомагають Москві обходити санкції.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, що ЄС офіційно включив Росію до "чорного списку" країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Рішення набрало чинності 29 січня. Відтепер всі банки Євросоюзу посилено контролюватимуть фінансові операції, пов’язані з РФ.

Раніше зазначалося, що 20-й пакет санкцій ЄС передбачає блокування "тіньового флоту", що дозволяє Росії отримувати доходи від нафти. Група з 14 країн ЄС попередила танкери "тіньового флоту" в Балтійському та Північному морях, що ті судна, які не відповідатимуть вимогам, розглядатимуть як такі, що не мають національної належності.

Ми писали, що в 2025 році доходи Росії від експорту нафти впали приблизно на 20% порівняно з 2024 роком через зниження світових цін на енергоносії. Різниця між нафтою Brent та російською Urals подвоїлася, при цьому Urals торгується на найнижчому рівні з 2021 року.

Євросоюз НАФТА тіньовий флот Санкції проти Росії
