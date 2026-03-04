Скрытый дефицит и "нефтяная петля": как санкции добивают экономику РФ, - BND
Российская экономика демонстрирует глубокое падение из-за действия западных санкций, что привело к критическому росту дефицита бюджета и разрушению нефтяного сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Фальсификация статистики и реальные убытки
Немецкая разведка получила данные, подтверждающие, что Кремль манипулирует цифрами для сокрытия последствий войны. Реальный дефицит федерального бюджета РФ за 2025 год оказался на 26% выше, чем было заявлено официально, и составил почти 3,6% ВВП.
"Это показывает настоящие расходы, которые Кремль охотно несет за свою агрессивную войну против Украины, расходы, которые будут иметь последствия в течение многих лет", - отмечают в BND.
Фото: экономика РФ демонстрирует глубокое падение из-за действия западных санкций (bnd.bund.de)
Удар по нефтегазовым доходам
На пятом году войны нефтяная промышленность России оказалась под беспрецедентным давлением из-за санкций и атак дронов.
- Скидки на сырье - из-за ограничений РФ вынуждена продавать нефть значительно дешевле рыночной стоимости.
- Потеря покупателей - Индия, которая была одним из последних крупных клиентов, существенно сократила импорт под давлением США.
- Экстерриториальные санкции - именно давление Вашингтона стало причиной резкого падения доходов от экспорта нефти и сжиженного газа (СПГ).
Разведчики подчеркивают, что дальнейшее внедрение ограничений против "теневого флота" может еще больше повысить цену войны для агрессора.
"План Путина по возвращению России к ее былой славе не может быть успешным в этих обстоятельствах", - резюмируют аналитики.
Санкционное давление и борьба с "теневым флотом" РФ
Напомним, недавно Европейский Союз представил новый пакет ограничений, направленный на радикальное сокращение доходов агрессора от торговли энергоресурсами.
В частности, Брюссель готовит самые жесткие меры против российского нефтяного сектора, которые предусматривают переход от "ценового потолка" до фактического запрета на операции с подсанкционными судами.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал усиление давления на морской экспорт РФ "ответом мафии", подчеркнув, что это единственный способ лишить Кремль денег на войну.
В то же время страны НАТО уже переходят к решительным действиям в море - так, военные Бельгии впервые взяли на абордаж судно, которое подозревается в нарушении санкционного режима и сотрудничества с РФ.